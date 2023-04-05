Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu'nun sosyetik aşkı ortaya çıktı.

İbrahim Çelikkol ile 2017-2022 yılları arasında evli kalan Mihre Mutlu'nun bu evlilikten dünyaya getirdiği Ali adında bir oğlu var. Oğlu ile sık sık paylaşımlar yapan Mihre Mutlu son dönemde yurt dışı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Hande Erçel 'in yakın arkadaşı olarak bilinen Mihre Mutlu Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; gönlünü sosyetik isim Emre Erdoğan'a kaptırmış!

HAKAN SABANCI'NIN ÇOCUKLUK ARKADAŞI

Emre Erdoğan, Hakan Sabancı'nın da çocukluk arkadaşı. Mihre Mutlu da, Sabancı'nın yeni sevgilisi Hande Erçel'in deyim yerindeyse 'kanka'sı...

İddiaya göre dörtlü Danimarka'ya birlikte giderek, Andrea Bocelli konserini izlemiş. Mihre Mutlu-Emre Erdoğan çifti, ardından soluğu Barselona'da almış.

Sosyal medya hesaplarında ayrı ayrı fotoğraflar paylaşsalar da aynı yerde birlikte oldukları çok açık!

