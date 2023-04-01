İbrahim Çelikkol'a eski eşi bakın neden teşekkür etti

Oyuncu İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu, Mayıs 2022'de tek celsede anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı.





Bir YouTube kanalına konuşan Mutlu, eski eşi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Sana verilen en güzel hediye neydi?" sorusu üzerine 34 yaşındaki mimar, "Ali tabii ki, oğlum. Evrenin bana mükemmel bir hediyesi. Kendime de inanılmaz bir hediye verdim bence. Eski eşime de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.





Mihre Mutlu, "Yaptığın en cesur şey neydi?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

Evlenme şeklim. Zaten hâlâ eski eşimi çok severim. Nişanlıyken bir tatile gittiğimizde, Datça’da Kindos Feneri’ni çok beğenip enerjisini de çok sevip, akşam yemeğinde karar verip hiç kimseye bir şey söylemeden; anneler, babalar, kardeşler, arkadaşlar dahil... Sanırım ondan bir 18 saat sonra gittik ve orada evlendik.