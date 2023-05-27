İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan için övgüler yağdırdı! “O benim kıymetlim”

Oyuncu İbrahim Çelikkol, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Natali Yarcan için, "İyi ki var. O benim kıymetlim" dedi.

İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan için övgüler yağdırdı! “O benim kıymetlim”

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; İbrahim Çelikkol, yüzü olduğu kahve kavurucusu The Whirl'in, Backyard'da gerçekleşen lansmanında kamera karşısına geçti.

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Organizasyona sevgilisi Natali Yarcan'la katılan oyuncu, aşk sorularına, "İyi ki var. O benim kıymetlim. Varlığıyla bana en büyük desteği veriyor. Ona çok teşekkür ediyorum" diye cevap verdi.

Boşandığı Mihre Mutlu'dan olan çocuğu Ali hakkında konuşan Çelikol, "Her zaman oğlumla birlikteyiz. Hayatım ve bir parçam. Beni geleceğe sürükleyen ve heyecanlandıran... Hangi mesleği seçerse arkasında dururum... Annesi de aynı şekilde... Mutlu bir çocuk olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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