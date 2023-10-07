İbrahim Kutluay'ın eşi resti çekti. Sokak ortasında birbirlerine girmişlerdi

Bebek'te objektiflere yansıyan Edvina Sponza, muhabirlerin, "İbrahim Kutluay ile bir daha barışır mısınız?" sorularına, "Asla. Onunla işim olmaz" yanıtını verdi

İbrahim Kutluay'ın eşi resti çekti. Sokak ortasında birbirlerine girmişlerdi

Edvina Sponza, Bebek'te görüntülendi. Sponza, 11 yıl birliktelik yaşadığı ve ardından yollarını ayırdığı İbrahim Kutluay ile tartıştığı yönündeki söylentilerle alakalı konuştu.

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İDDİALARI DOĞRULADI

Edvina Sponza, "Maalesef doğru. Böyle bir şey oldu" diyerek, Bebek'teki bir kuaförde çıktıktan sonra sokak ortasında tartıştıklarını doğruladı.

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"ONUNLA İŞİM OLMAZ"

Edvina Sponza, basın mensuplarının, "İbrahim Kutluay ile bir daha barışır mısınız?" sorularına ise, "Asla. Onunla işim olmaz" şeklinde cevap verdi.

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İbrahim Kutluay eşi ile sokak ortasında birbirine girdi.
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