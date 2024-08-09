İbrahim Tatlıses’in kızına yaptığı mobbing ortaya çıktı. Dilan Tatlıses canlı yayında ağlayarak açıkladı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, yıllardır süren babalık kavgasında yeni gelişmeler oldu.

Dilan Çıtak, babasının kendisine uyguladığı psikolojik baskı ve mobbing iddialarıyla gündeme geldi.

Son yaşananlar, ünlü bir ismin gölgesinde yaşamanın zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Dilan Çıtak'ın yaşadıklarını, sadece bir baba-kız çatışmasının ötesinde, şöhretin getirdiği karmaşıklıklar ve bireyin kendi kimliğini inşa etme çabası olarak değerlendirildi.

"BEN BİR BEDEL ÖDEDİM HERKES ÖDEYECEK"

Yaşadığı psikolojik şiddet ve mobbingi göz yaşları içinde anlatırken, "Ben bir bedel ödedim, herkes ödeyecek" diyerek sitem etti.

Babasının 'Dilan benim kızım' açıklamasıyla gelen şöhretin, aslında bir yük olduğunu belirten Çıtak, "Tatlıses soyadı bana hiçbir fayda sağlamadı, aksine birçok kapıyı yüzüme kapattı" dedi.

İbrahim Tatlıses ise kızıyla ilgili son gelişmelere, "Benim soyadımı kullanmasın" diyerek karşılık verdi.

"BAŞKA ÇOCUKLARI YÜZÜNDEN DE MOBBİNG UYGULADI"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak canlı yayında gözyaşları içinde, "İbrahim Tatlıses’in kızı olmanın birtakım kuralları var’ dedi. Davayı da ben açmadım. Kendileri babalık davası açtılar. Bana başka çocukları yüzünden de mobbing uyguladı.” sözlerini kullandı.