İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak önce sergiye sonra futbol maçına gitti

Kaynak: Haber Merkezi Tuncay Özülü
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak önce sergiye sonra futbol maçına gitti
İbrahim Tatlıses’in kızı ve müzisyen Dilan Çıtak geçtiğimiz hafta sonunu yurt dışında geçirdi.

Dilan Çıtak, hafta sonunu yurt dışında geçirdi. Şarkıcı, önce Mısır'da gerçekleşen dünyaca ünlü markaların ve tasarımcıların ev sahipliği yaptığı moda sergisine katıldı.

Çıtak, daha sonra İspanya'ya geçerek Almeria- Atletico Madrid karşılaşmasını tribünden izledi. Almeria takımının sahibi Suudi Arabistanlı Turki Alalshikh'in misafiri olarak İspanya'ya giden şarkıcı, maçtan önce şehri gezdi.

2-2 biten Almeria- Atletico Madrid maçından sonra Çıtak, Türkiye'ye döndü. Şarkıcı, Turki Alalshikh'in locasında izlediği maçta hop oturup hop kalktı.

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