İbrahim Tatlıses’ten oğluna olay akrep göndermesi. Tartışma alevleniyor

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile aralarında soğuk rüzgarlar esen oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki anlaşmazlık giderek tırmanıyor.

Ahmet Tatlıses'in hukuk danışmanının yaptığı son açıklamalardan sonra, İbrahim Tatlıses'ten oğluna dikkat çekici bir yanıt geldi.

Deneyimli sanatçı, sosyal medyada yayınladığı 'akrep' temalı video ile oğluna yanıt verdi.

İbrahim Tatlıses, daha önce "Akraba, akrabaya yapmaz dedikleri şeyi akrep bile yapmaz. Akrabalarımla gurur duyuyorum, ancak bazılarıyla duymuyorum. Bazı akrabalarım konusunda şikayetçiyim. Bir ağaç kökleri, dalları ve budaklarıyla var olur. Onlara düzen vermelerini söylüyorum" ifadelerini kullandığı sözleri yeniden sosyal medya üzerinden paylaştı.

Bu paylaşım oğluna gönderme olarak değerlendirildi.

Ahmet Tatlıses, "Zihinsel yetilerim yerinde" diyen babası hakkında yeni bir sağlık raporu talep edeceklerini belirtmişti.

İbrahim Tatlıses, son günlerde büyük torunu Mert'in Sarıyer'deki evini izni olmadan altı yıl boyunca haksız yere işgal ettiği iddiasıyla hukuki süreç başlatmıştı.

Mahkeme, iki yıldır süren davada Tatlıses lehine karar verdi.

Mert Tatlıses, mahkeme kararıyla dedesinin evini boşaltmaya ve 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemeye mahkum edildi.

İbrahim Tatlıses, "Baba olmanın ne demek olduğunu öğrensin" diyerek oğlu Ahmet'e göndermede bulundu.

ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Yaşananların ardından Mert Tatlıses'in babası Ahmet Tatlıses, ünlü türkücüye bu sözlerle ateş püskürmüştü:

"Oğlum Mert'e yıllar önce kendi isteği ve rızasıyla sahip olduğu evlerden birini verdi, verdi derken tapusunu değil tabii ki. Oğlum altı yıl önce evlendi ve orada ailesiyle yaşamaya devam etti.

Sonra kendisi bunu yeni fark etmiş gibi dava açtı, oğlumun evi terk etmesini ve geriye dönük kiraları faiziyle istedi. Ben yıllarca Mert'e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses.

Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Daha çocuk yaşta beni kendinize koruma yapmış, kalabalıklarda, konserlerde önünüze kalkan yapmış insansınız."

KUMAR VE ALKOL BAĞIMLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Ahmet Tatlıses, son olarak avukatı aracılığıyla basın açıklaması yapmıştı.

Açıklamada şu sözler kullanılmıştı:

"Davada tanık olarak dinlenen şahıslarla kısıtlı adayı İbrahim Tatlıses'in alkol ve kumar bağımlılığının ve bu durumların kendisine verdiği zararları doğrulamışlardır. İş bu rapor da müvekkil Sayın Ahmet Tatlıses'in, babası İbrahim Tatlıses için ekonomik durum iradesinin kendisini yoksulluğa düşüreceği yönündeki iddiasının ispatı niteliğindedir"