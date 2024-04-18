İbrahim Tatlıses'ten oğluna: Ahmet adam olmaz görecek gününü

Mert Tatlıses ile davalık olan İbrahim Tatlıses, torununu yasal bir kararla evden çıkardı.

Ahmet Tatlıses ise, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla babası İbrahim Tatlıses'e tepki gösterdi.

İbrahim Tatlıses, oğlunun bu açıklamasına TV8'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın' programında yanıt verdi.

Müge Dağıstanlı'ya gönderdiği mesajda İbrahim Tatlıses, "Bana 'Akli melekeleri yerinde değildir' diye iftira attı. Sağlamdır raporu alabilmek için 5 hastane dolaştım. Hepsi 'Akıl sağlığı yerindedir' raporu verdi. Yetmedi bir de Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldım. Hakim, 'Akıl sağlığı yerinde değilse 1500 şarkıyı nasıl ezbere okuyor?' dedi.

İbrahim Tatlıses, "Şimdi yeni bir site evler yaptırıyorum, o dairelerden de evlatlarıma vereceğim. Ama Ahmet adam olmaz! Kardeşlerinin de malına çökmüş. Artık yok öyle beleşten bir hayat! Bundan sonra babalık neymiş, görecek gününü!" ifadeleriyle açıklamasını sürdürdü.

'BABALIK İLİŞKİSİNİ ŞİMDİ ANLAYACAK'

Ahmet Tatlıses'e seslenen İbrahim Tatlıses, "Şimdi görecek... Baba-oğul ilişkisi nasılmış görecek. Çünkü Bodrum'da verdiğim dört evi de kendisinden alacağım. Evlatlıktan reddedemiyorum. Ama reddi miras yapacağım. Ona verdiğim 7 dükkanı da batırdı, başkalarına devretti. Ben çocuklarıma, torunlarıma bugüne kadar hep baktım. Hepsinin evleri, arabaları alındı. Maaşları ödeniyor" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Torununu yasal bir kararla evden çıkaran İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlıses'e "Benim çocuğum kirada otururken senin çocuğuna ev veremem. Babalık nasıl yapılır öğren" demişti.

Ahmet Tatlıses ise babası İbrahim Tatlıses'e verdiği yanıtta, "Yıllarca Mert'e babalık yaptım ve sana da evlatlık ettim İbrahim Tatlıses... Babalık nasıl yapılır çok iyi biliyorum. Siz bu konuda konuşacak en son kişisiniz. Benim evlatlığımı ve babalığımı sorgulayamazsınız. Eğer sizden örnek alsaydım, çocuklarımın başına neler gelirdi... Siz sadece bana değil, diğer çocuklarınıza da zor zamanlar yaşattınız" dedi.