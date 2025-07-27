İbrahim Yumaklı'nın "maliyetsiz metodu" sözlerine tepki yağdı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri aktardı.

Bakan Yumaklı, "Biz dün ülkemiz genelinde, 36’sı ormanlık alanda, 48’i de orman dışı alanda olmak üzere toplam 84 yangınla mücadele ettik. Riskli günlerden geçiyoruz. Bu da 2-3 gün sonra duracak gibi değil. Bunu ifade etmek için Ekim 2025’e kadar teyakkuz halinde olduğumuzu, sadece bizim değil bütün vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerektiğini buradan söyleyelim" ifadelerini kullandı.

"EN MALİYETSİZ METODU..."

Öte yandan Yumaklı'nın "En maliyetsiz, en kolay, hiçbir bedeli olmayan yangın söndürme metodu, onun çıkmamasını sağlamaktır. Ülkemizin kaynaklarını, havasını, suyunu, doğal güzelliklerini, o ekosistemde yaşayan canlıları yok etmeye sadece bir kıvılcım yetiyor" sözleri tepki çekti.

BAKANIN O SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Bu ifadelere tepki gösteren vatandaşlar, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgını döneminde kullandığı "Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var, yakalanmamak" sözlerini anımsattı.

Yumaklı'nın açıklamasından satır başları şöyle:

"Arkadaşlarımız çok yoğun bir müdahale yaptılar. Yangının önünü kesmek için gerçekten inanılmaz bir gayret gösterdiler. Hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Yani 4 ilimizdeki 5 yangında şu an için herhangi bir problem kalmadı çok şükür.

Bursa Kestel'deki yangın devam ediyor ancak bunun durumunun iyiye gittiğini söyleyebilirim. Tütmeler görülebilir, birkaç farklı noktaya arkadaşlarımız odaklanmış durumda. İnşallah olağanüstü bir hava şartı olmazsa, yani ters rüzgar olmazsa arkadaşlarımız burada akşamüstüne doğru bize daha güzel haberler verebilecek ama an itibariyle iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Kahramanmaraş 12 Şubat; burası da taşlık, kayalık, ulaşılması zor bir yer maalesef. Burada da arkadaşlarımız, gece boyu devam etti, bugün de devam edecekler.

Hava kararıncaya kadar hem hava hem kara araçlarımız müdahale ettiler. Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar hava müdahaleleri başladı. Rüzgarın önümüzdeki saatlerde 40 kilometreyi bulması öngörülüyor. Bu duruma karşı da arkadaşlarımız tedbirlerini almış durumda. Burada halihazırda havada 6 uçak, 4 helikopter, bunlardan 2 uçak ve 2 helikopter ağır sınıf. Odaklandığımız noktalarda çalışmaya devam ediyorlar. Burada 694 kara aracı var, arazözlerden su tankerlerine kadar çok çeşitli ve 1961 personel de bu yangınla mücadeleyi sahada sürdürüyor."

KARABÜK'TE SON DURUM

Karabük Safranbolu'daki yangında gece boyu müdahalenin devam ettiği bilgisini veren Yumaklı, şunları söyledi:

"Maalesef sis ve duman bulutu, tamamıyla yangın alanını kapladığı için belli bir saate kadar hava müdahalesi yapamıyoruz. Arkadaşlarımız havanın açtığı ya da lokal olarak pilotların yaklaşabildiği yerlere hava araçları sevk etmiş durumda. Aşağıda da arkadaşlarımız karadan müdahaleye devam ediyorlar. Gün içerisinde orada da 3 uçak, 16 helikopterle, 389 arazöz ve diğer araçlar, 1386 personelle müdahaleye devam edeceğiz. Bursa Kestel'deki müdahale araçlarıyla Karabük Safranbolu'daki müdahale araçları birbirinden farklı. Her aracı her coğrafi koşulda kullanamazsınız. Hangi coğrafi koşullar, hangi hava ve kara araçları için uygunsa oraya onları sevk edersiniz."

Yumaklı, Karabük Safranbolu'da 57 mahallede 928 ev ve 1839 vatandaşın AFAD tarafından güvenli alana alındığını vurguladı."

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