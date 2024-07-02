Ibrahimovic'ten 3 yıllık imza

Bundesliga’nın köklü kulüplerinden Bayern Münih, geleceğin yıldız adaylarına yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 18 yaşındaki yetenekli sol kanat oyuncusu Arijon Ibrahimovic ile üç yıllık sözleşme yenilendi.

Ibrahimovic, yeni sözleşmenin ardından yaptığı açıklamada, Bayern Münih forması altında oynamaya devam edecek olmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Geçtiğimiz sezon İtalya’nın Serie A liginden Frosinone takımında kiralık olarak forma giyen genç yıldız, 20 maçta kaydettiği 3 gol ve 2 asistle takımına önemli katkılarda bulundu.