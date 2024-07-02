Ibrahimovic'ten 3 yıllık imza

Kaynak: Haber Merkezi
Ibrahimovic'ten 3 yıllık imza

Bayern Münih, 18 yaşındaki Arijon Ibrahimovic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Bundesliga’nın köklü kulüplerinden Bayern Münih, geleceğin yıldız adaylarına yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 18 yaşındaki yetenekli sol kanat oyuncusu Arijon Ibrahimovic ile üç yıllık sözleşme yenilendi.

Ibrahimovic, yeni sözleşmenin ardından yaptığı açıklamada, Bayern Münih forması altında oynamaya devam edecek olmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Geçtiğimiz sezon İtalya’nın Serie A liginden Frosinone takımında kiralık olarak forma giyen genç yıldız, 20 maçta kaydettiği 3 gol ve 2 asistle takımına önemli katkılarda bulundu.

grfpeq5woaictbz.jpeg

grfm-n7xoaab-jh.jpeg

grfndzsxqaalwox.jpeg

İlgili Haberler
Mehmet Büyükekşi neye uğradığını şaşırdı. Bir anda başladı
Son Haberler
Çılgın Türkler Leipzig'de ortaya çıktı. Yaptıkları şov herkesi büyüledi Spor
Çılgın Türkler Leipzig'de ortaya çıktı. Yaptıkları şov herkesi büyüledi
Kütahya'da otomobil tankere çarptı; yaşlı çift hayatını kaybetti Yerel Haberler
Kütahya'da otomobil tankere çarptı; yaşlı çift hayatını kaybetti
Erzurum’da sağanak sele neden oldu alt geçitler suyla doldu Gündem
Erzurum’da sağanak sele neden oldu alt geçitler suyla doldu
Süleyman Soylu'ya yeni görev iddiası. MHP'nin hamlesi kulisleri hareketlendirdi Gündem
Süleyman Soylu'ya yeni görev iddiası. MHP'nin hamlesi kulisleri hareketlendirdi
19 yaşındaki genç annesini ve üvey babasını öldürdüğünü itiraf etti Yerel Haberler
19 yaşındaki genç annesini ve üvey babasını öldürdüğünü itiraf etti
Esenyurt'ta cadde ortasında drift attı Gündem
Esenyurt'ta cadde ortasında drift attı
Eski başkanı silahlı saldırıda öldürüldü Yerel Haberler
Eski başkanı silahlı saldırıda öldürüldü