IC Enterra talep toplamaya başladı. ENTRA kaç lot verir?

IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) halka arz için bugün yatırımcılarından talep toplamaya başlayacak. Talep toplama 28 Mart ve 29 Mart günlerinde de devam edecek.

3 milyar 695 milyon liralık halka arz büyüklüğü bulunan IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) Lot başı 10TL fiyatı ile talepleri bekleyecek.

Toplam 369 milyon 565 bin 717 payın yüzde 75'i yurtiçi bireysel yatırımcıya diğer yüzde 25'lik bölüm ise yurtiçi kurumsal yatırımcıya 10 TL'den sunulacak.

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ (ENTRA)''NIN HALKA ARZINDA AYRINTILAR

Halka Arz Tarihi : 27-28-29 Mart 2024

Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 10,00 lira

Dağıtım şekli: Eşit dağıtım

Pay : 369,565,717 Lot

Aracı Kurum : Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bist Kodu : ENTRA



ENTRA KAÇ LOT VERİR?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) halka arzında bireysel yatırımcılara ayrılan yüzde 75'lik kısma 277.174.288 lot hisse denk geliyor. Halka arza 3 milyon kişinin katılması durumunda 92-93 lot, 3.5 milyon kişinin katılması durumunda ise 79-80 lot hisse dağıtımı yapılması bekleniyor.