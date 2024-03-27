Dilenci kadın dehşeti. Para vermeyen kadını bıçaklayıp kaçtı

Kaynak: DHA
Dilenci kadın dehşeti. Para vermeyen kadını bıçaklayıp kaçtı
Aydın Nazilli'de, yanında çocuğu ile birlikte dolaşan 31 yaşındaki bir dilenci kadın lokantada yemek yiyen bir kadından para istedi. Dilenci kadın kendisine para vermeyen Serap Güçlüyü bıçaklayarak kaçtı.

Dilenci kadın tarafından oturduğu lokantada bacağından bıçaklanan 28 yaşındaki Serap Güçlü yaralanarak yere yığıldı. Hayriye K. adlı dilenci kadın ise kayıplara karıştı.

Sağ bacağından yaralanan Serap Güçlü lokantadaki diğer müşterilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastane kaldırıldı. Olay yerinden koşarak kaçan Hayriye K. ise polis tarafından kısa süre sonra yakalandı. Olay anı lokantanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Olay, saat 17.00 sularında Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı’nda bulunan bir lokantada gerçekleşti. Yanındaki çocuğuyla ile birlikte dilenen Hayriye K. görgü tanıklarının aktardığına göre bir lokantada yemek yiyen Serap Güçlü’nün yanına gelerek para vermesini istedi. Serap Güçlü’nün para vermemesi üzerine tartışma çıkaran Hayriye K., yanındaki bıçağı çıkararak masada oturan Serap Güçlü’yü sağ bacağından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle durdurulan Hayriye K., olay yerinden koşarak kaçtı. Yaralanan Serap Güçlü, ihbar üzerine gelen 212 görevlileri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Hayriye K. ise polislerin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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