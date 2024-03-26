Zamdan bile güzel haber SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan geldi. Seyyanen değil kalıcı olacak

Milyonlarca emeklinin umut bağladığı Ocak ayı zammı yüzde 49,25 oranında gerçekleşti. Ancak yapılan bu zam da yeterli olmayarak maaşlar yüksek enflasyon ve fiyat artışları altında eridi gitti. Yapılan yüzde 49.25 oranındaki zammın sonrasında da en düşük emekli maaşı 10 bin TL’de kaldı ve yoksulluk sınırında yaşam mücadelesi veren emeklilerde seyyanen zam beklentisini doğurdu. Ardı ardına gelen 'programımızda seyyanen zam çalışması yok" açıklamaları da emeklilerde büyük hayal kırıklığı yarattı.

Açıklamaları ile adından söz ettiren SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise emeklilerin zam ve yaşam koşullarında iyileştirme taleplerine ilişkin bir açıklama daha yaptı. Seyyanen zam beklentilerine ilişkin "Mart ayında emeklinin cebine para girmeyecek" diyen Özgür Erdursun emekliye ise beklemedikleri bir güzel haberin duyurusunu yaptı. Özgür Erdursun, hükümetin seçimden sonra halata geçireceği Orta Vadeli Program'a ilişkin planını açıkladı.

ERDURSUN: PLANTA İNTİBAK YAŞASI İLE KÖK AYLIK MESELESİNE SON VERMEK VAR

Özgür Erdursun, hükümetin en düşük emekli aylığını kaldırma niyesitinde olduğunu vurgulayarak, “Böyle bir uygulamayı artık ortadan kaldırmak yönünde gibi planları var. Bunun için intibak yasasıyla beraber emekli aylıklarının yatırılan primlere göre gün sayısına göre artırılarak bu kök aylık meselesine son vermek istiyorlar” diye konuştu.

“YÜZDE 25 VEYA 30 ZAM YAPILACAK’

Enflsyonda ilk aşağı hareketin Temmuz ayında beklendiğini hatırlatan Özgür Erdursun o zamana kadar her şeyin fiyatının artmaya devam edeceğini Temmuz'da ise fiyat artışlarının kesilmeyeceği ancak bir nebze yavaşlayacağını söyledi. Özgür Erdursun Temmuz'a kadar emekli maaşlarının iyice değersizleşeceğini savundu.

Hükümetin Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 25 ila 30 civarında bir artış yapacağının altını çizen Özgür Erdursun, emekli aylıklarına da aynı oranlarda zam yapılması halinde bile en düşük emekli aylığının 10 bin TL’de kalacağını söyledi.

"İNTİBAK YASASI EMEKLİYE RAHAT NEFES ALDIRACAK”

Emekli aylıklarında yaşanan bu soruna seçimden sonra da olsa bir çare bulunması gerektiğini söyleyen Özgür Erdursun, “Bunun için de emekli aylıklarına aslında yapılması gereken düzgün bir intibak. İntibakla birlikte emekli aylıklarını güncelleyecek ve bununla beraber de artık en düşük kök aylık ya da tamamlanan aylık meselesini ortadan kaldırırlar. İşte şayet emekliler bir nevi olsun bu enflasyon karşısında rahat nefes alabilecek” diye konuştu,