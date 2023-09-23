Icardi 12 yıldır kırılamayan rekorun peşinde: Burak Yılmaz'ı geçebilir

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Başakşehir karşısında 1 gol atarsa 12 yıldır kırılamayan rekoru kıracak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Icardi 12 yıldır kırılamayan rekorun peşinde: Burak Yılmaz'ı geçebilir

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Mücadele öncesi Galatasaray, 10 puanla 2. sırada bulunuyor. Başakşehir ise 3 puanla 16. sırada yer alıyor.

Cimbom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bugün sahaya rekor için çıkacak.

SON 11 LİG MAÇINDA GOL ATTI
Mauro Icardi, ilk 11'de çıktığı son 11 lig maçında topu ağlara yollamayı başardı. Icardi bu formuyla Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'da kırdığı rekora ortak olmuştu.

REKOR KIRILABİLİR
Arjantinli golcü, bu akşam Başakşehir'e gol atarsa serisini 12 maça çıkaracak ve Burak Yılmaz'ın 12 yıl önce kırdığı rekoru kırarak yeni sahibi olacak.

Mauro Icardi ilk 11'de sahaya çıktığı maçlarda sırayla Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor'a karşı üst üste 11 maçta toplam 18 gol attı.

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