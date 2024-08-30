Icardi Atatürk mesajıyla sosyal medyayı salladı

Arjantinli golcü, Instagram hesabından yapay zeka ile oluşturulmuş at üzerindeki bir pozunu ve Atatürk'ün fotoğraflarını peş peşe koyarak, "Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. 'Zafer' işte o zaman kazanıldı! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun!" notunu düştü.

Icardi'nin bu anlamlı paylaşımı, kısa sürede 700 binden fazla beğeni ve binlerce yorum aldı.

Taraftarlar ve takipçileri, futbolcunun bu jestini büyük bir coşkuyla karşıladı.

Paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak, Zafer Bayramı'nın önemini bir kez daha hatırlattı.

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu, bu hareketiyle Türk halkının gönlünde bir kez daha taht kurdu.

Icardi'nin bu özel günde yaptığı paylaşım, hem futbolseverler hem de genel kamuoyu tarafından takdirle karşılandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu, Icardi'nin bu anlamlı mesajıyla sosyal medyada da hissedildi.