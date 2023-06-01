Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? Veda gibi paylaşım

Galatasaray, Icardi ile tekrar anlaşma için görüşmelerini sürdürürken, eşi Wanda Nara'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu.

Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? Veda gibi paylaşım

Galatasaray, sezon başında Paris Saint Germain'den kiraladığı Mauro Icardi'nin sözleşmesini uzatmak için çalışırken, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımdaki ifadeler dikkat çekti.

Wanda Nara’nın yaptığı açıklama şöyle:

“Tüm Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum çünkü Mauro’yu İstanbul’da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum.

İstanbul’a tek başına geldiğim ve tek amacım Mauro’yu ikna etmek için Paris’teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız.”

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 23 maçta 21 gol atıp 7 de asist yaptı.

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