Fenerbahçe istifa tezahüratları eşliğinde kazandı

Fenerbahçe muhteşem geçen bir sezonun ardından final aşamasına adım attığında basketbolda da futbolda da hiçbir şeyi istediği gibi değerlendiremedi. İstanbulspor karşılaşmasından önce başlayan EuroLeague Final Four etabı üçüncülük maçında Olympiakos’a 87-83 kaybetti sarı lacivertliler…

Futbolda yüzlerini başka yere döndükleri Süper Kupa finalinden önce, Trabzonspor maçında yaşanan şoklar büyük açılımlar yarattı. Bunları tam anlamıyla göğüsleyemeyen Kanarya, kalan maçlarda iki beraberlik alınca Galatasaray’ın iyice gerisine düştü.

DERBİ GALİBİYETİ UNUTULMAZ OLDU

RAMS Park’ta otoritelerin Galatasaray’ı net favori olarak gördüğü derbide 22. dakikada ağır bir karar sonucu Djiku’nun atılmasıyla 10 kişi kalan sarı lacivertliler, 3 puanı tek golle alıp farkı son hafta öncesinde 3’e indirdi.

Kadıköy’de gözler İstanbulspor maçında akıl ve zihinler ise Galatasaray’ın oynadığı Konyaspor mücadelesindeydi. Mücadelenin hemen başında konsantrasyonunu sergileyen Kanarya, 9’da Dzeko’nun penaltı golüyle öne geçti: 1-0.

SZYMANSKI ERKEN AÇILSAYDI!

Sezona fırtına gibi giren Szymanski, daha sonra durağanlaştı ve haftalardır takımına çok ciddi bir fayda veremedi. Ancak dakikalar 15’i gösterirken İstanbulspor karşısında sahne alan Polonyalı, farkı artırmayı da bildi: 2-0.

Dzeko’nun büyük emekler verdiği gol hazırlığı etabından sonra penaltı noktasına yakın bir yerden Szymanski ağları sarsmayı başardı. Kadıköy’de kulaklar iyice Galatasaray’ın maçına yöneldi. Icardi’nin Konya’da takımını 1-0 öne geçiren golü; doğal olarak stattaki herkesi üzdü.

DUR DURAK BİLMİYORLAR…

Bu durumun hemen ardından cılız ataklar geliştirme çabasında olan İstanbulspor iyice oyundan düştü. İlk yarıda 13 şut çekip 5 isabet bulan Fenerbahçe, topa hakimiyette yalnızca yüzde 51’e 49’luk üstünlük kurmuş olsa da istediği sonucu alan taraf oldu.

İlk yarı boyunca neredeyse hiçbir ekstra şey yapmadan istediği skoru alabilen bir Kanarya izliyorduk. Buna bağlı olarak ilkine benzer bir golle skoru ikilediler. Dusan Tadic ceza sahasında profesyonel bir vuruşla skoru 3-0’a getirirken dakikalar 35’i işaret ediyordu.

TARAFTAR STADI TERK ETMEYE BAŞLADI

Devre bitimine dek rakibine hiçbir şekilde oyun üstünlüğünü bırakmayan sarı lacivertli ekip, soyunma odasına üç farkla girdi. Dönüşte Zajc oyuna dahil olurken hücumdan Dzeko kenara geldi ve artık Fenerbahçe de İstanbulspor da ‘rahat’tı.

Galatasaray’ın Konyaspor karşısında farkı 3’e çıkarması ise 60. dakikadan itibaren sarı lacivertli taraftarların stadyumu terk etmeye başlamasına yol açtı.

GOL YAĞMURU DURMADI…

Bunun üzerine oyuna yeni giren yıldızlarıyla oyun temposunu artıran Fenerbahçe, rakibinin üzerine gol yağdırmaya başladı. Osayi Samuel, 66. dakikada ağları havalandırdı ve skoru 4’ledi. Oyuna sonradan giren Serdar Dursun ile Joshua King ise sezonun son gollerinin altına 76 ve 78’de imza atacaktı.

İstanbulspor sahada 6-0 geriye düşünce zaten çoktan kırılan hevesleri tamamen yerle yeksan oldu.

Kalan süreçte Galatasaray’ın Konya’daki şampiyonluğunun da skordan ötürü iyice netleşmesiyle oyun antrenmana döndü.

ARTIK GÖZLER SEÇİMDE…

Büyük bir istekle ve yatırımlarla sezona başlayan Fenerbahçe son anlara kadar her şeyi yolunda yürüttü. Ancak haftalar ilerledikçe beklediği adımları atamayan sarı lacivertliler, İstanbulspor’u 6-0 mağlup etmesine rağmen Galatasaray da Konya’da kazanınca 2023-2024 sezonunu 2. sırada tamamladı.

Dzeko da gol krallığı yarışında yerini Icardi’ye bıraktı. Maç sonu Kadıköy’de teşekkürler karışık bir hüzün hakimdi. Fenerbahçe elinden gelen her şeyi denedi ama mutlu sondan uzaktan kaldı.