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Icardi karını verdi. Galatasaray kariyerine devam edecek mi

Galatasaray'ın ligdeki galibiyet serisi 9 maça çıkarken Mauro Icardi de başarılı istatistikleriyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı formayla şu ana dek 10 gole doğrudan etki eden Arjantinli yıldız, kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 12:15
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Icardi Galatasaray'da kalacak mı

Icardi karını verdi. Galatasaray kariyerine devam edecek mi
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet serisini sürdürüyor. Üst üste 9 maç kazanan sarı-kırmızılılarda, Mauro Icardi’nin etkili performansı da teknik heyeti memnun ediyor.

Paris Saint Germain’den (PSG) kiralanan Arjantinli futbolcu, gol yollarındaki başarılı istatistikleriyle dikkat çekiyor. Galatasaray formasını ilk olarak Arabam.com Konyaspor maçında giyen Icardi, ligde oynadığı 9 karşılaşmada 6 gol, 4 asist üretti.

Toplamda 10 gole doğrudan etki eden tecrübeli futbolcu, ilk 9 haftalar baz alındığında kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yapmış oldu.

Daha önce 2017-2018 sezonunda ilk 9 lig maçında 9 gol atan Icardi, 2016-2017 sezonunda ise aynı sürede 6 gol ve 2 asistlik katkı vermişti.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray yönetiminin, Arjantinli forvetin bonservisini almak için harekete geçtiği öğrenildi. Icardi’nin de kariyerine sarı-kırmızılılarda devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında...

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Güngör Uygurer
23.01.2023 13:31
Bu gazetede kim hangi konuyu yazıyorsa kimi Türkçe kuralları uyguluyor kimisi uygulamıyor. ICARDI değil İCARDİ, BIDEN değil BİDEN, FBI değil FBİ ve daha yüzlercesi.  
 
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