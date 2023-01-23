Icardi karını verdi. Galatasaray kariyerine devam edecek mi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet serisini sürdürüyor. Üst üste 9 maç kazanan sarı-kırmızılılarda, Mauro Icardi’nin etkili performansı da teknik heyeti memnun ediyor.

Paris Saint Germain’den (PSG) kiralanan Arjantinli futbolcu, gol yollarındaki başarılı istatistikleriyle dikkat çekiyor. Galatasaray formasını ilk olarak Arabam.com Konyaspor maçında giyen Icardi, ligde oynadığı 9 karşılaşmada 6 gol, 4 asist üretti.

Toplamda 10 gole doğrudan etki eden tecrübeli futbolcu, ilk 9 haftalar baz alındığında kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yapmış oldu.

Daha önce 2017-2018 sezonunda ilk 9 lig maçında 9 gol atan Icardi, 2016-2017 sezonunda ise aynı sürede 6 gol ve 2 asistlik katkı vermişti.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray yönetiminin, Arjantinli forvetin bonservisini almak için harekete geçtiği öğrenildi. Icardi’nin de kariyerine sarı-kırmızılılarda devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında...