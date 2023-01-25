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Icardi'den Wanda'ya flaş hamle. Wanda Nara sinir krizi geçirdi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'ya flaş bir darbe vurdu.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 15:29
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Wanda Nara sinir krizi geçirdi. Icardi'den flaş hamle

Icardi'den Wanda'ya flaş hamle. Wanda Nara sinir krizi geçirdi
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci yaşadığı eski eşi Wanda Nara'ya büyük bir darbe vurdu.

İlişkileri uzun süre gündemi meşgul eden Icardi ile Wanda Nara çifti, boşandıktan sonra da ses getirmeye devam ediyor.

KREDİ KARTLARINA BLOKE KOYDURDU
İtalyan basınında yer alan habere göre; Wanda Nara'ya karşı savaş ilan eden Mauro Icardi, eski eşine verdiği özel jeti geri alırken, kredi kartlarına da bloke koydurdu. 

Kartlarının iptal edildiğini alışveriş yaptığı mağazada öğrenen Nara ise sinir krizi geçirdi.

SIRA ÇOCUKLARIN VELAYETİNDE
Wanda Nara'ya savaş ilan eden Icardi'nin sıradaki hamlesi ise çocuklarının velayetlerini almak olacak.

Bu konuda mücadele verecek Arjantinli yıldızın çocukları Francesca ve Isabella'nın velayetini alamasa bile ortak gözetim altında yaşamaları için tüm imkanları zorlayacak.

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