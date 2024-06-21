Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de kariyerine dair konuştu.

Eşi Wanda Nara ile birlikte programa çıkan Icardi, Galatasaray'da kalıp kalmayacağını açıkladı.

''GALATASARAY'DA KALIYORUZ''

Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını sevindiren bir açıklama geldi.

Süper Lig'i gol kralı olarak bitiren Icardi, "Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıyoruz, sonrasına bakacağız ama şu an için Galatasaray'dayım" dedi.

Türkiye'deki rekabete dair konuşan Arjantinli, "Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti inanılmaz. Beni şaşırtan şeylerden biri de bu. Çok büyük bir rekabet tarihi var. Birçok olay olmuş. Özellikle bizim taraf gibisinin burada ve genel olarak Avrupa'da olduğunu sanmıyordum. Ayrıca aralarındaki rekabet sokakta çılgınca" ifadelerini kullandı.

Icardi'nin eşi Wanda Nara ise ezeli rekabete dair "Bence River Plate-Boca Juniors rekabetinden çok daha büyük" yorumunu yaptı.

''WANDA NARA İKNA ETTİ''

Galatasaray'a gelmek için Icardi'yi Wanda Nara'nın ikna ettiğini belirten Arjantinli futbolcu, "Normalde Galatasaray'a gelme gibi bir düşüncem yoktu. Beklemediğimiz bir şeydi çünkü Milano'dan Paris'e gittik ve Paris'te çok rahattık. Gitmek istemedim ama Wanda sonunda beni ikna etti, 'hadi, hadi, bu senin için, kariyerin için, her şey için iyi olacak' dedi ve ikna oldum" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray ile geçirdiği 2 sezonda 73 maçta forma giyen Mauro Icardi, 55 gol atarken 20 asist yaptı.