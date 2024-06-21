Sergen Yalçın Türkiye Portekiz maçının skorunu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sergen Yalçın Türkiye Portekiz maçının skorunu açıkladı

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, Türkiye-Gürcistan maçı ile ilgili flaş ifadeler kullanırken, Türkiye'nin Portekiz ile oynayacağı maçın sinyallerini verdi.

Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımımız, F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.

Rakibini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yenen Türkiye, gruba galibiyetle başladı.

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SERGEN YALÇIN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve şu an boşta olan teknik direktör Sergen Yalçın, Türkiye-Gürcistan maçını değerlendirdi.

''KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM''
Candaş Tolga Işık’ın YouTube kanalında konuşan Yalçın, "Montella adına çok ciddi bir şey söyleyeceğim. 75. dakikada 5'li savunmaya dönemezsin hocam. Hiç olmadı bu. 5'li savunmaya dönmek, oyunculara 'Geride bekleyin' demektir. Bu maç 2-2 bitseydi, şimdi ne konuşacaktık mesela? 2-2 bitmedi ama bugün için şansa oldu. Kazanarak başlamak çok iyi ama oynanan oyunu göz ardı edemeyiz. Gürcistan'a bu kadar pozisyon veremezsin. Kendimizi kandırmayalım. Bu oyun, konuşulmak zorunda. Son 15 dakika eziyet yaşattı. Bu eziyeti yaşatmasına gerek yoktu. Gürcistan, bundan sonra kalan iki maçta gol bile atamaz" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'İ ELEŞTİRDİ
Gürcistan karşısında ceza sahası dışından harika bir gol atan ve gündem olan Arda Güler'i eleştiren Sergen Yalçın, "Arda'nın çok daha fazla oyuna ağırlığını koyması lazım. Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda. Tamam müthiş bir gol attı kazanmamızı sağladı ona altın madalya takalım ama malesef hiç yok. Attığı gol dışında yani oyunda hiç yok" dedi.

Sergen Yalçın bu açıklamasıyla Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı.

Yarın oynanacak Portekiz maçının zorlu geçeceğinin sinyallerini verdi.

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