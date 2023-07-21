Icardi paylaşımındaki dikkat çeken detay

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi transferinden gelecek iyi haberleri bekliyor.

Geçen hafta taraflar arasında anlaşma sağlandığı yönünde haberler çıkmış ancak Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sağlık problemi sebebiyle süreç askıya alınmıştı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın merakla beklediği Mauro Icardi için eşi Wanda Nara'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Nara'nın yaptığı bu paylaşımlar, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Fotoğrafta Icardi'nin Galatasaray tişörtü giydiği görülürken masanın üzerindeki Galatasaray termosu da Wanda Nara tarafından özellikle paylaşımda ön planda yer aldı.

ERDEN TİMUR AÇIKLADI

Dün yapılan sponsorluk töreninde açıklamalarda bulunan Erden Timur, Icardi'yle ilgili şunları söylemişti:

Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler. Mauro'nun da gelişi, eşinin yapılacak testlerine bağlı.



