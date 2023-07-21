Icardi paylaşımındaki dikkat çeken detay

Galatasaray camiası, Icardi transferinden gelecek iyi haberleri beklerken Arjantinli futbolcunun menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Icardi paylaşımındaki dikkat çeken detay

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi transferinden gelecek iyi haberleri bekliyor.

Geçen hafta taraflar arasında anlaşma sağlandığı yönünde haberler çıkmış ancak Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sağlık problemi sebebiyle süreç askıya alınmıştı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın merakla beklediği Mauro Icardi için eşi Wanda Nara'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Nara'nın yaptığı bu paylaşımlar, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Fotoğrafta Icardi'nin Galatasaray tişörtü giydiği görülürken masanın üzerindeki Galatasaray termosu da Wanda Nara tarafından özellikle paylaşımda ön planda yer aldı.

ERDEN TİMUR AÇIKLADI

Dün yapılan sponsorluk töreninde açıklamalarda bulunan Erden Timur, Icardi'yle ilgili şunları söylemişti:

Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler. Mauro'nun da gelişi, eşinin yapılacak testlerine bağlı.

wanda.jpg


Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Son Haberler
Amasya'yı önce güneş sonra hortum vurdu Güncel
Amasya'yı önce güneş sonra hortum vurdu
Yabani gül bitkisi ishale iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Yabani gül bitkisi ishale iyi geliyor
Beşiktaş'a 280 milyon liralık gelir Spor
Beşiktaş'a 280 milyon liralık gelir
İkinci el araç satışları için yeni karar Teknoloji - Otomotiv
İkinci el araç satışları için yeni karar
Küresel piyasalar yön arayışında Ekonomi
Küresel piyasalar yön arayışında
Yabani gül bitkisi kalp sağlığına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Yabani gül bitkisi kalp sağlığına iyi geliyor
Çifte MTV'de tarih ayrıntısı: Alan mı ödeyecek satan mı? Ekonomi
Çifte MTV'de tarih ayrıntısı: Alan mı ödeyecek satan mı?