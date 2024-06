Icardi Wanda Nara'yı kucağına aldı

Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak bitiren ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile bir paylaşım yaptı.

2014 yılında evlenen Mauro Icardi ve Wanda Nara, evlilikte 10. yılını kutladı.

Mauro Icardi, sosyal medyadan romantik bir paylaşım yaparken, Wanda Nara'yı kucağına aldığı ve öpüştüğü fotoğrafları ekledi.

İşte Icardi'nin paylaşımı:

''Bugün, evliliğimizin on yılını kutlarken, kendimi paylaştığımız inanılmaz yolculuğu düşünürken buluyorum. Bu on yıl sevginin, sabrın ve büyümenin bir kanıtıydı ve her an senin yanında paha biçilemezdi.

Evlendiğimiz günü dün gibi hatırlıyorum. Sana doğru yürürken ve dünyamı aydınlatan o gülümsemeyle seni görmekten duyduğum mutluluk hala hayatımın en değerli anlarından biri. O günden beri kahkaha, sevgi ve hepsinden önemlisi harika bir aile kurduk.

Sen olağanüstü bir annesin. Çocuklarımıza nasıl baktığını ve sevdiğini görmek beni hayranlıkla dolduruyor. Sınır tanımayan bir şefkatin ve bana her gün ilham veren bir gücün var. Miniklerimize aşıladığınız değerler ve nezaket sizin ne kadar harika bir insan olduğunuzu yansıtıyor.

Her gün yanımda olduğun için şükrediyorum. Zor zamanlarda koşulsuz desteğiniz ve mutlu zamanlarda bulaşıcı sevinciniz hayatı güzel ve dolu bir yolculuğa dönüştürüyor. Ortağım, sırdaşım ve en iyi arkadaşımsın. Sende, zamanı ve kelimeleri aşan bir aşkı buldum.

Bu on yıl sadece bir başlangıç. Geleceğin bizim için getireceği her şey için heyecanlıyım, henüz gerçekleştirmemiz gereken tüm hayaller ve paylaşacağımız anlar için. Olduğun kişi olduğun, beni olduğun gibi sevdiğin ve ailemizin en önemli parçası olduğun için teşekkür ederim.

Seni kelimelerin anlatamayacağı kadar çok seviyorum ve birlikte geçirdiğimiz her gün için mutlu hissediyorum. Bir on yıl daha ve daha nice yıllara sonsuz aşkımı, adanmışlığımı ve sonsuz şükranlarımı sunuyorum.''