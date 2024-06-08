Fenerbahçe kongresi hangi kanalda yayınlanıyor? Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Binlerce kişi katılıyor

Fenerbahçe Spor Kulübü, tarihi bir hafta sonuna hazırlanıyor; bugün ve yarın, kulübün geleceğini şekillendirecek önemli kararlar alınacak. Uzun süredir beklenen genel kurul toplantısı nihayet gerçekleşiyor. Sarı-Lacivertli camianın gelecek üç yılını yönetecek isim, bu toplantıda seçilecek. Mevcut başkan Ali Koç ile Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Aziz Yıldırım arasındaki başkanlık yarışı, tüm gözleri üzerine çekiyor. Seçim süreci iki gün sürecek. Bugün saat 09.00 itibarıyla stadın kapıları açıldı. Üyeler, alacakları giriş kartlarıyla toplantı alanına girebilecekler ve bu kartlar yarın da geçerli olacak.

Başkanlık için oylama yarın gerçekleştirilecek, ancak bugün de divan başkanlığı seçimi yapılacak. Bu seçim, geçmişteki kongrelerdeki gibi Yüksek Divan Kurulu Başkanı'nın seçilmesinden farklı olarak, büyük bir heyecana sahne olacak. Ali Koç, mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nu eleştirerek, Aziz Yıldırım lehine oy istemekle suçladı ve seçilirse onunla çalışmayacağını belirtti. Mosturoğlu ise bu iddiaları reddetti ve Koç'a yönelik eleştirilerde bulundu. Divan başkanlığı için Ali Koç'un adayı, eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük. İlk gün yapılacak oylama ile Mosturoğlu ve Küçük arasında bir seçim yapılacak ve kazanan, genel kurul divanına başkanlık edecek. Ayrıca, başkan adayları ve genel kurul üyeleri, ilk gün kürsüye çıkarak konuşmalarını yapacaklar.

Yarın ise Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki başkanlık yarışı için oylama yapılacak. Kongreye katılımın 30 binden fazla üye ile rekor seviyede olması bekleniyor. Önceki rekor, 2018 yılında Koç ve Yıldırım arasında geçen ve 21 bin 500 üyenin katıldığı kongrede kırılmıştı. O seçimde Ali Koç, 16 bin 92 oy alarak başkan seçilmiş, Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oy almıştı.

Üyeler için bugün ve yarın ulaşım hizmeti sağlanacak. Şişli Cevahir AVM, Ülker Spor Salonu ve Caddebostan Migros önünden düzenlenecek ring seferleri ile ulaşım kolaylaştırılacak. Kongreye sadece 12 yaş altı çocuklar misafir olarak alınacak. Üyeler, kimlikleriyle akreditasyon işlemlerini tamamlayarak stada giriş yapabilecekler. Soy isimlerine göre düzenlenmiş masalardan, SMS ile bildirilen numaralara göre kartlarını alacak ve aynı numaralı sandıklarda oylarını kullanacaklar.

Toplam 46 bin 410 üyenin aidatlarını ödeyerek oy kullanma hakkı kazandığı ve bunların yaklaşık 37-38 bininin kongrede oy kullanması bekleniyor. Seçilecek yeni başkan ve yönetim kurulu, olağanüstü bir durum olmadıkça Haziran 2027'ye kadar kulübün yönetimini üstlenecek. Seçilen taraf, pazartesi günü göreve başlamak üzere mazbatasını alacak.

Başkanlık ve yönetim kurulu seçimleri ayrı ayrı gerçekleştirileceğinden, üyelere iki ayrı zarf verilecek. Oylama işlemi yarın saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'de sona erecek. Sayımın ardından Fenerbahçe'nin yeni başkanı açıklanacak. Seçim sürecinin tüm detayları FB TV üzerinden takip edilebilecek.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şu şekilde: Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde ise şu isimler bulunuyor: Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın.