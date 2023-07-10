Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Galatasaray taraftarının merakla beklediği Icardi'den haber geldi. Wanda Nara yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihini duyurdu.

Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Galatasaraylı taraftarların “aşkı” Mauro Icardi müjdeyi uzaklardan, Arjantin’den verdi.

Icardi dün akşam eşi Wanda Nara’nın da ödül aldığı Martín Fierro Ödülleri töreninde hazır bulundu. Wanda’ya ailecek eşlik ettiler.

Wanda Nara törende, “en iyi çıkış yapan yeni TV yıldızı” ödülün almaya hak kazanırken Mauro Icardi kendisini şu şekilde tebrik etti.

* Tebrikler aşkım. Televizyondaki ilk deneyimin ve neye değer verdiğini ve kafana koyduğun her şeyi nasıl yaptığını gösterdin. Aynı çizgide devam et. Sana eşlik etmekten, miniklerimizle yanınızda olmaktan gurur duyuyorum. Seni seviyoruz. Bir kez daha tebrikler.

wanda.jpg

* Kış sezonda da programı (MasterChief) yapmaya devam edecek misiniz? Yoksa Maurito ile beraber olmak için Buenos Aires’ten ayrılacak mısınız?

f768x1-95031-95158-0.jpg

Wanda’nın cevabı ise Galatasaraylıları keyiflendirecek cinsten.

* Ben işimi seviyorum. Yapmaya devam edecek. Maurito da işini seviyor. Yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul’a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var. Kaynak: Fotospor

Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
Robotlar insanlığı yok edecek mi? Cevabı robotlar verdi Teknoloji - Otomotiv
Robotlar insanlığı yok edecek mi? Cevabı robotlar verdi
Lazio'dan Torreira için yeni teklif Spor
Lazio'dan Torreira için yeni teklif
Sel sularında sürüklenen kamyonda mahsur kaldı. İmdadına apartman sakinleri yetişti Güncel
Sel sularında sürüklenen kamyonda mahsur kaldı. İmdadına apartman sakinleri yetişti
Ahmet Kural’dan milyonluk evlilik teklifi Magazin
Ahmet Kural’dan milyonluk evlilik teklifi
Bankalardan dikkat çeken kredi kararı! 25 ay sonra bir ilk Ekonomi
Bankalardan dikkat çeken kredi kararı! 25 ay sonra bir ilk
Güneş kremi sürerken dikkat edilmesi gerekenler. Cilt sağlığını korumak için dikkat Sağlık
Güneş kremi sürerken dikkat edilmesi gerekenler. Cilt sağlığını korumak için dikkat