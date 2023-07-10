Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Galatasaraylı taraftarların “aşkı” Mauro Icardi müjdeyi uzaklardan, Arjantin’den verdi.

Icardi dün akşam eşi Wanda Nara’nın da ödül aldığı Martín Fierro Ödülleri töreninde hazır bulundu. Wanda’ya ailecek eşlik ettiler.

Wanda Nara törende, “en iyi çıkış yapan yeni TV yıldızı” ödülün almaya hak kazanırken Mauro Icardi kendisini şu şekilde tebrik etti.

* Tebrikler aşkım. Televizyondaki ilk deneyimin ve neye değer verdiğini ve kafana koyduğun her şeyi nasıl yaptığını gösterdin. Aynı çizgide devam et. Sana eşlik etmekten, miniklerimizle yanınızda olmaktan gurur duyuyorum. Seni seviyoruz. Bir kez daha tebrikler.

* Kış sezonda da programı (MasterChief) yapmaya devam edecek misiniz? Yoksa Maurito ile beraber olmak için Buenos Aires’ten ayrılacak mısınız?

Wanda’nın cevabı ise Galatasaraylıları keyiflendirecek cinsten.

* Ben işimi seviyorum. Yapmaya devam edecek. Maurito da işini seviyor. Yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul’a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var. Kaynak: Fotospor