İçinde altın ve para olan poşeti ekmek yok diye çöpe attılar

Konya'da Mümine Göz’ün (60), yeşil alanda ot toplarken trafonun üzerine koyduğu, içinde yaklaşık 400 bin lira para ve altın olan poşet kayboldu. Polis, yaptığı araştırma poşeti, beslediği köpekler için yiyecek toplayan Sadettin (58) ve Şükran Ekdi (60) çiftinin aldığını, elleriyle dokunup, içinde ekmek olmadığını anlayınca da çöp konteynerine attıklarını saptadı. İçinde para olan poşet çöpten çıkartılıp, sahibine teslim edildi.

İçinde altın ve para olan poşeti ekmek yok diye çöpe attılar

DHA’nın haberine göre, Selçuklu ilçesinde oturan Mümine Göz, 25 Mayıs günü satmak için yeşil alanlardan sebze türü otları topladığı sırada içinde 400 bin lira para ve altın olan poşetini bir trafonun üzerine koydu. Geri döndüğünde poşetini yerinde bulamayan Mümine Göz, polise haber verdi. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından poşeti bir çiftin aldığını belirledi. Çiftin oturduğu Yukarı Pınarbaşı Mahallesi’ne giden polis, Sadettin ve Şükran Ekdi’nin aldıkları poşeti atık zannedip çöp konteynerine attıklarını öğrendi. Konteynerde arama yapan polis, içerisinde yaklaşık 400 bin TL para ve altın olan poşeti bulup sahibi Mümine Göz’e teslim etti.

'İÇİNDE ATIK EKMEK SANIP ALDIM'

Para dolu poşeti trafonun üzerinden alan Sadettin Ekdi, "Ben 8-10 yıldır köpekler için ekmek topluyorum. Çöplüklerin etrafına, binaların kapısının kenarına, bahçe duvarına asılan ve trafo üzerine poşet içinde konulan ekmek atıklarını toplarım. Bu poşeti de almışız ve ağzını hiç açmadım. Sadece dokundum. Normal poşet diyerek kapımın önündeki çöp konteynerine attım. Polis memurları geldi ve benim bir çanta alıp almadığımı sordu. Ben de çanta değil, poşet aldığımı söyledim. Poşetin yerini göstermemi istediklerinde çöp konteynerinin içini gösterdim. Polis memurları poşeti açtıklarında içerisinden para ve altın çıktı. Daha sonra polis karakoluna gidip tutanakları imzaladık. Ben onu ekmek poşeti diye aldım. Memurlar gelince içinde ne olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

Para ve altınlarına kavuşan Mümine Göz, ''Param bulununca çok sevindim. Bulanlara dua ettim. Trafonun üzerine koymuştum. Sabah erken saatti ve ortalıkta kimse yoktu, o yüzden trafonun üzerine koymuştum'' dedi.

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