İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-23' Operasyonunda 32 mağara ve sığınak imha edildi

Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-23' Operasyonunda 32 mağara ve sığınak imha edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli ve Şırnak'ta gerçekleştirilen 'Bozdoğan-23' operasyonlarında, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların bulunduğu 32 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyonlarda Tunceli ve Şırnak'ta Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin yanı sıra J-SİHA ve ATAK helikopterlerinin de desteğinin olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, operasyonlar sonucunda ele geçirilen silah ve mühimmat listesini de paylaşarak, terör örgütünün lojistik amaçlı kullandığı inlerin tespit edilip imha edildiğini vurguladı.

Operasyona katılan güvenlik personelini tebrik eden Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini ve milletin desteğiyle son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların süreceğini belirtti.

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