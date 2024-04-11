Aydın’da kaza: ölü ve yaralılar var

Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüje çarparak takla atan pikabın sürücüsü ölürken, üç kişi ise yaralandı.

Aysu Öncel (29) hakimiyetindeki 48 BU 676 plakalı pikap, İstiklal Mahallesi mevkisinde refüje çarpması sonucunda takla attı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Öncel olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar M.Y, C.A. ve T.A, Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi. T.A, buradan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.