Aydın’da kaza: ölü ve yaralılar var

Kaynak: DHA / İHA
Aydın’da kaza: ölü ve yaralılar var
Aydın'da refüje çarpan pikabın takla atmasıyla sürücü kursu eğitmeni Aysu Öncel yaşamını yitirdi. Tokat'ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada da bir kişi hayatını kaybederken, beş kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüje çarparak takla atan pikabın sürücüsü ölürken, üç kişi ise yaralandı.
Aysu Öncel (29) hakimiyetindeki 48 BU 676 plakalı pikap, İstiklal Mahallesi mevkisinde refüje çarpması sonucunda takla attı.

kazaresim.jpgÇevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Öncel olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar M.Y, C.A. ve T.A, Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi. T.A, buradan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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