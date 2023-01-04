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2022 yılında 1220 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, 2022 yılında, farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey 1220 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 12:10
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İçişleri Bakanı Soylu: 2022 yılında 1220 terörist etkisiz hale getirildi

2022 yılında 1220 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Ankara’da Bakanlık faaliyetlerini içeren "2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Soylu, 2022 yılında, farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey 1220 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu, "2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir ve bunların 18'i de canlı bomba eylemidir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, (2022'de) Kaçak göçle mücadelede, 49 bin 518'i denizlerde olmak üzere toplam 285 bin 27 düzensiz göçmen yakalanmıştır." diye konuştu.

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