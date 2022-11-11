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  • Kılıçdaroğlu'nun kendisine 5 kuruşluk dava açmasına karşılık Soylu Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık dava açtı

Kılıçdaroğlu'nun kendisine 5 kuruşluk dava açmasına karşılık Soylu Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık dava açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine 5 kuruşluk tazminat davası açmasına karşılık olarak 1 milyon liralık dava açtı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 12:59
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık dava açtı. Kılıçdaroğlu Soylu'ya 5 kuruşluk dava açmıştı

Kılıçdaroğlu'nun kendisine 5 kuruşluk dava açmasına karşılık Soylu Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık dava açtı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için sosyal medya üzerinden ‘onursuz’ sözünü kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 5 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı.

“HAKARETİNİN HESABINI VERECEK”

Dava haberini Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından “Süleyman Soylu “ONURSUZ” Hakaretinin hesabını verecek! Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu tarafından Süleyman Soylu'ya biçilen değer ve verilen talimat gereğince, Soylu aleyhine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Ayrıca hakaret suçu yönünden suç duyurusunda bulunduk” ifadeleri ile duyurmuştu.

“HEM HAKARET EDER HEM DAVA AÇAR”

Bu açıklama üzerine karşı hamle yapan İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık dava açtı. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tam bir FETÖROMAN Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ’cülük davası hâlâ devam eden avukatı c.ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de KK adına dava açar. Biz de KK’ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık” dedi.

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Sedat
11.11.2022 13:57
Fatura kesen printer sesini severim diyen bir ünlü kimdi?  
 
kara tren
11.11.2022 13:47
gözünüzü toprak doyurur inşallah  
 
Şaşırmadık
11.11.2022 13:39
AKP'liler parayı sever  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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