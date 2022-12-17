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Bakanlık açıkladı. 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Şırnak'ın Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı...

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 21:09
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İçişleri Bakanlığı açıkladı. 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı. 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde operasyon başlatıldı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SİHA ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Atak Taarruz Helikopterlerinin de destek verdiği, jandarma özel harekat ve komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, biri sözde Cudi Dağı Bölge sorumlusu olmak üzere 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Komandolar tarafından bölgede arazi arama tarama faaliyetleri sürüyor. Terörle mücadele operasyonları, bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam ediyor.

 

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