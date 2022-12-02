İçişleri Bakanlığı açıkladı. Türkiye’deki yabancı sayısı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde geçici koruma altında bulunan 5 milyon 239 bin 426 kişiden 3 milyon 577 bin 7147nün Suriyeli olduğunu belirtti.
Türkiye’de, 318 bin 717’si uluslararası koruma kapsamında olmak üzere toplam 3 milyon 896 bin 431 sığınmacı bulunduğunu kaydeden Çataklı, ikametli olarak da 1 milyon 342 bin 995 kişinin yaşadığını ifade etti.
Çataklı,
“Böylece ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426’dır.
Bunların da 1 milyon 22 bin 703’ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor.”
ilgisini paylaştı.
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