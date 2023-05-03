İçişleri Bakanlığı’nda ‘paralel seçim kurulu’ iddiası. CHP’li Muharrem Erkek görüntüleri paylaştı

CHP’li Muharrem Erkek, "İçişleri Bakanlığı paralel seçim kurulu kurdu" iddiasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

İçişleri Bakanlığı’nda ‘paralel seçim kurulu’ iddiası. CHP’li Muharrem Erkek görüntüleri paylaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında seçimler için İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettiklerini iddia etmişti.

Erkek, "İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere yazdığı yazıyla bir seçim takip modülü oluşturulmasını talep ediyor. Nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az 3, 20-100 bin arası olanlarda en az 5, 100 bin üstü olanlarda en az 10 personel görevlendirilecek" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

CHP’li Erkek, söz konusu iddiasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Erkek, paylaşımına şu notu düştü:

"Bugün basın toplantısında anlattığım, İçişleri Bakanlığı’nda kurulan paralel seçim kuruluna dair görüntü. Bakın veri modülleri nasıl çalışıyormuş. Siz siyasi parti misiniz yoksa YSK mı? Gidin sınıfların kapılarında asılı duran ya da partinizin temsilcilerinin imzalayarak aldığı tutanaklardan bilgileri edinin. Amacınız ne?"

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