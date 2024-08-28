İcradan satılık 5 yıldızlı otel

Kaynak: PatronlarDünyası
İcradan satılık 5 yıldızlı otel

Antalya’da 5 yıldızlı bir dev otel 537 milyon TL’ye icradan satışa çıkarıldı.

Ardı ardına iflas haberleri gelen İnşaat sektörünü turizm sektörü takip ediyor. 5 yıldızlı otel icradan satışa çıkarıldı.

Manavgat’ta bulunan 313 odalı 5 yıldızlı otel 537 milyon TL muhammen bedelle icradan satışa sunuldu.

Antalya Manavgat'ta Örenşehir Mahallesi'nde 7 bin 131 metrekarelik otel, arsası ile birlikte 536 milyon 694 bin TL muhammen bedelle icradan satışa çıkarıldı.

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Son olarak Throne Nilbahir Resort Spa Hotel Manavgat (Throne Beach Resort & SPA) ismiyle hizmet veren otelde 313 oda bulunuyor.

Otelin satışı için ilk ihale 10 Ekim 2024 tarihinde saat 13.33’te, 2. ihale ise 7 Kasım 2024’te yine aynı saatte gerçekleştirilecek.

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