İcradan satılık 5 yıldızlı otel

Ardı ardına iflas haberleri gelen İnşaat sektörünü turizm sektörü takip ediyor. 5 yıldızlı otel icradan satışa çıkarıldı.

Manavgat’ta bulunan 313 odalı 5 yıldızlı otel 537 milyon TL muhammen bedelle icradan satışa sunuldu.

Antalya Manavgat'ta Örenşehir Mahallesi'nde 7 bin 131 metrekarelik otel, arsası ile birlikte 536 milyon 694 bin TL muhammen bedelle icradan satışa çıkarıldı.

Sektör devi şirketten kötü haber. İflasların arkası kesilmiyor

Son olarak Throne Nilbahir Resort Spa Hotel Manavgat (Throne Beach Resort & SPA) ismiyle hizmet veren otelde 313 oda bulunuyor.

Otelin satışı için ilk ihale 10 Ekim 2024 tarihinde saat 13.33’te, 2. ihale ise 7 Kasım 2024’te yine aynı saatte gerçekleştirilecek.

İflas kervanına ünlü sigara markası da katıldı