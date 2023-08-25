İddia ediyoruz akşama herkes bu çocuğu dinleyecek. Türkiye’nin ‘parsel parsel’ satışını işte böyle anlattı

Editör: Turgay Beşyıldız

Türkiye’de özellikle yabancılara arazi satışı ve özelleştirme konuları yıllardan beri tartışılıyor. Konuyla ilgili ciddi tartışmalar da sıkça yaşanıyor.

Sosyal medyada genç bir erkek de bu durumun mizahını yaparken izleyen herkesi güldürdü. Şarkılar üzerinden gönderme yapan genç, yabancılara toprak satışından özelleştirmeye kadar bir çok şeyin mizahını yaptı. Akıllara ‘izahı olmayan şeyin mizahı olur’ sözü geldi.

Genç, skecinde başta ‘Ordu’nun Dereleri’ türküsünü söylerken yine kendi canlandırdığı başka bir karakter söze giriyor ve ‘‘biz Bakanlık olarak Ordu’nun derelerini Katar’a sattığımız için bu şarkının telif hakları Katar’da, o yüzden başka şarkıya geçmelisiniz’’ diyor. Bunun üzerine ‘Gesi Bağları’ türküsüne geçen genç yine aynı karakterle karşılaşıyor. Bu sefer de ‘‘orası artık özel mülk, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait’’ cevabı alıyor. Uzun İnce Bir Yoldayım’ı söylemeye başlayan genç, ‘‘o yollar hep özelleştirildi’’ yanıtını alıyor.

Türkiye’nin AKP’li yıllarının adeta özetinin mizahını yapan genç izleyen herkesi adeta güldürürken düşündürüyor.

Gencin videosu sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar tarafından da defalarca paylaşıldı.