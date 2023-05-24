İdil adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler İbrahim isminin anlamını araştırıyor. Peki, İdil ne demek? İdil isminin anlamı nedir?

İDİL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, İdil ismi ne demek ve ne anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Aşkla ilgili olup köy ve kır yaşayışını anlatan kısa şiir veya yazı.

- Volga Nehri’ne Türklerin verdiği isim.

- Küçük ve şairane resim.

- İçten ve saf aşk.

İDİL İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

İdil ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve İdil adını koymak caizdir.

İDİL İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

İdil adında olan kişilerin güçlü sezgileri vardır, olayları analiz etme, sonuca varma konusunda oldukça iyidir.

Mükemmeliyetçi bir karaktere sahiptir, bu özelliği aşırıya kaçtığında olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir.

Olaylara mantıksal bir yaklaşım sergiler, bir olayın tüm detaylarını öğrenmek için çaba sarf eder, bu da üzerinde çalıştığı konularda gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkarmasını sağlar.