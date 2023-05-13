İDOB’tan 19 Mayıs Gençlik Konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'ndeki Gençlik Konseri" ile kutlayacak.

İDOB’tan 19 Mayıs Gençlik Konseri

AA

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs akşamı gerçekleştirilecek konserde, 12 genç ve yetenekli solist sahnede olacak.

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Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü", "Cosi Fan Tutte", "Sihirli Flüt", Georges Bizet'nin "Carmen", Gaetano Donizetti'nin "Don Pasquale", Giuseppe Verdi'nin "La Forza del Destino", Giacomo Puccini'nin "La Boheme", "Turandot", Gioacchino Rossini'nin "Semiramide", Vincenzo Bellini'nin "I Capuleti e i Montecchi", Camille Saint-Saens'in "Samson et Dalila", Erich Wolfgang Korngold'ın "Die Tote Stadt" operalarından aryalar seslendirilecek.

Genç solistlere Aslıhan Korkmaz, piyanosuyla eşlik edecek.

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