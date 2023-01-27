Uzmanı açıkladı. İdrar kaçırmada ameliyatsız tedavi

İHA’nın haberine göre; İdrar kaçırma tedavisinde pelvik taban kaslarının kuvvetlendirilmesinin en önemli husus olduğu biliniyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nuran Gün, idrar kaçırmanın ameliyatsız tedavisi olduğunu belirtti. Gün, “Çok sayıda hamilelik, ağır kaldırma, erken menopoz, aşırı derecede öksürük, kabızlık, fazla kilo, genetik faktörler ve ileri yaş gibi etmenler pelvik taban kaslarında fonksiyon bozukluklarına sebebiyet verebilir ve idrar kaçırma, rahim sarkması gibi sağlık sorunları yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

Pelvik taban kasları; mesane, bağırsak ve rahmi destekleyen, idrar ve dışkı çıkışını kontrol etmede etkin bir kas grubudur.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nuran Gün, şu ifadeleri kullandı:

“İlk basamakta belirli aralıklarla tuvalete gitmek gibi mesane eğitimi vardır. Fazla kiloların verilmesi ve kabızlıktan kurtulmak idrar kaçırma tedavisinde büyük rol oynar. Günlük idrar miktarı en az ortalama 1,5 litre olmalıdır ve normal bir kişi günde 4-6 gündüz, bir iki kez de gece idrar çıkar. Asitli içecekler, çay, çikolata gibi gıdaların tüketilmesi tavsiye edilmez. Fizik tedavide kasların kasılmasını sağlayarak yapılan Elektrostimülasyon, Kegel egzersizleri denilen özel bir egzersiz yöntemi ve manyetik pelvik taban stimulasyonu Yöntemi uygulanır. Bu yöntemler pelvik taban kaslarını kuvvetlendirmek için kullanılır. Pelvik taban kaslarının fonksiyonel durumuna göre ne tür egzersizler uygulanacağına karar verilir. Elektrostimülasyon yöntemi, pelvik taban kaslarını uyaran düşük doz elektrik akım uygulanması yöntemidir.”

MANYETİK PELVİK TABAN STİMÜLASYONU

Ameliyatsız yöntem hakkında açıklamada bulunan Dr. Nuran Gün, şunları kaydetti:

“Bu sistemde pelvik taban kasları ve sinirleri aralıklı olarak manyetik akım ile uyarılır. Hasta manyetik alan yerleştirilmiş özel bir koltuğa oturur. Uygulanması çok kolay ve zahmetsiz bir işlemdir. Hastanın kıyafetlerini çıkarmasına gerek olmadan günlük kıyafetleri ile uygulanan bir yöntemdir. Hasta bu uygulamada pelvik kaslarının kasıldığını hisseder. Hastanın durumuna göre haftada 2-3 ya da 5-6 kez 20-30 dakika süreyle uygulanır. Hastanın klinik durumuna göre 10-20 seans yeterlidir.”

KEGEL EGZERSİZLERİ

İdrar kaçırmada kasları kuvvetlendirmenin önemine değinen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nuran Gün, “Kegel egzersizleri, pelvik taban kaslarını kuvvetlendirmek için yapılan basit egzersizlerdir. Düzenli yapıldığında pelvik taban kasları güçlenir ve idrar kaçırma sorunu rahim sarkması gibi ileride ortaya çıkabilecek birçok problemin önüne geçilmesinde önemli rol oynar. Ev, iş gibi birçok yerde yapılabilecek basit egzersizlerdir. Öksürme, hapşırma gibi durumlarda istemsizce idrar ve dışkı kaçırma veya gaz çıkarma gibi problemlerin önüne geçmek için tavsiye edilir. Bu yöntem, manyetik pelvik taban stimulasyonu ile birlikte uygulanabilir" diye konuştu.