İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

İETT’de 1 yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan 2 bin 66 ürünü açık arttırmayla satıldı.

İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

İETT işletmeleri otobüs, metrobüs, tramvay içinde ve duraklarında yolcular tarafından unutulan, aralarında, cep telefonu ile tabletin yanı sıra motosiklet kaskı, bilgisayar, kamera, ütü gibi eşyaların da bulunduğu 2 bin 66 ürün, bir yıllık bekleme sürelerinin tamamlanmasının ardından açık artırma yöntemiyle satıldı. 184 bin 110 lira ile başlayan açık arttırmayı 550 bin lira veren Aziz Korkmaz kazandı.

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“BU SENE DE BANA NASİP OLDU”

Geçen yılki ihaleyi de kendisinin kazandığını hatırlatan Korkmaz "Bu sene de bana nasip oldu. Fiyatlar yükseğe gidiyor, ilgisi, alakası olmayan insanlar katılıyor. Almayacağı mala fiyat verenler oluyor. Teminatlı olsa bu fiyatlar verilmez. Ben 35 senedir bu işi yapıyorum, bizim hobimiz bu. Türk Hava Yolları, değişik havalimanlarının ihalesine katılıyorum, mağazamda satıyorum. Bir hobi haline geldi. Yerimiz Avcılar'da, merak eden gelip görsün. Malları, piyasadaki değerlerin üzerinden daha aşağıya satıyoruz" dedi.

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