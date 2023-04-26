İETT otobüsü alevler içinde kaldı

Kartal'da park halinde bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüse itfaiye müdahale etti.

İETT otobüsü alevler içinde kaldı

DHA’nın haberine göre, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki İETT Peron Amirliği'nde park halinde bulunan İETT otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse müdahale etti.

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