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İETT otobüsünde bıçaklı kavga. Kadın erkeği bıçakladı. Şoför görüntüleri yayınladı

İstanbul’da 132 C numaralı İETT otobüsünde yolcular bıçakla birbirlerini yaraladı. Olayın sonunda şoför, kamerasını açarak kanlı görüntüleri videoya aldı. Olayı anlatan şoför, " Yarın öbür gün bizleri de bu hale getirirler arkadaşlar dikkat edin kendinize" uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 12:28
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İETT otobüsünde bıçaklı kavga

İETT otobüsünde bıçaklı kavga. Kadın erkeği bıçakladı. Şoför görüntüleri yayınladı
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İstanbul’da 132 C (Sultanbeyli Gölet-Kartal) otobüs hattının şoförü sosyal medyadan video paylaştı.

Yolcuların birbirlerini bıçakladığı anları şoför, videoda şu ifadelerle anlattı: 

“Evet 132-C'yi görüyorsunuz her taraf kan içinde arkadaşlar. Yolcular birbirini doğradı resmen, bakar mısınız görüntülere koltuklar moltuklar hep battı. Yani biz bunu, üstteki arkadaşlara diyoruz ki "bak sıkıntı yaşıyoruz, yolcular bizimle kavga ediyor. Bizimle tartışıyorlar." Bugün de birbirleriyle tartıştılar. Ve biri birini kesiyordu resmen. Yarın öbür gün bizleri de bu hale getirirler arkadaşlar dikkat edin kendinize, temizlemesi de bize kaldı.”

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken kavganın detayları ile ilgili herhangi bir açıklama yer almadı.

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