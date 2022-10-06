Murat Ongun zamlara isyan etti: İETT otobüslerinin bir günlük maliyetini açıkladı

Motorine, salıyı çarşambaya bağlayan gece 1 TL 10 kuruş, çarşambayı perşembeye bağlayan gece de 1 TL 39 kuruş zam yapılmıştı. Bu gece yarısından sonra saatler 24.01 itibariyle 3'üncü kez motorine zam yapılacak. Ekonomist Oğuz Demir, sosyal medya hesabından motorine 1,53 TL daha zam geleceğini duyurdu.



Dün benzine 62 kuruş, bugün ise 74 kuruş olmak üzere 24 saatte 1.36 TL, zam yapılmıştı. Benzine bu gece yarısından sonra şimdilik zam yapılmayacağı tahmin ediliyor.

Mazota ise 24 saatte 2.49 TL zam yapılmıştı. Bu gece yarısı yapılacak zamla birlikte motorine yapılan zam oranı 4.02 TL'ye yükselecek.

Bu gece yarısı gelecek zam ile birlikte motorin fiyatı İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 27.16, Avrupa Yakası'nda 27.14, Ankara'da 27.26, İzmir'de ise 27.29 TL'den depolara doldurulacak.

Art arda gelen zamlara isyan eden İBB Basın Danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından zamların etkisini rakamlarla anlattı. Ongun paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Mazota bu geceyarısı gelecek zamla; sadece son 3 günde mazotun litre fiyatı 4.5 lira artmış olacak. İETT otobüsleri 1 günde 600.000 litre mazot tüketiyor.”