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  • İETT şoförü hem suçlu hem güçlü. Seyir halindeyken telefonla konuştu. Yolculara hakaret etti

İETT şoförü hem suçlu hem güçlü. Seyir halindeyken telefonla konuştu. Yolculara hakaret etti

İstanbul'da bir otobüs şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu ardından gelen tepkiler üzerine öfkelenerek etrafına hakaretler savurdu. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 13:11
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İstanbul'da İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince hakaretler savurdu

İETT şoförü hem suçlu hem güçlü. Seyir halindeyken telefonla konuştu. Yolculara hakaret etti
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Bakırköy-Boğazköy seferini yapan bir İETT otobüsündeki yolcu, şoförün cep telefonu ile konuşmasına tepki gösterince ortalık karıştı. Kadın yolcuya hakaret etmesi üzerine diğer yolcuların da tepki gösterdiği şoför, durakta otobüsü durdurarak gitmeyeceğini söyledi. Yaşanan o tartışma anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bakırköy - Boğazköy seferini yapan 146 numaralı İETT otobüsünde yaşandı. 

İddialara göre, otobüs şoförünün seyir halindeyken telefonla konuşmasına bir yolcu tepki gösterdi.

Gelen tepki üzerine öfkelenen otobüs şoförü, kadın yolcuya hakaret etti. Bu durum üzerine otobüsteki diğer yolcularda tepki gösterince, şoför hakaretler ederek aracı Avcılar mevkiinde bulunan bir durakta durdurdu. Şoför koltuğundan inen şahıs, daha sonrasında yine hakaretler savurarak vatandaşlar ile tartıştı.

Yaşanan o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


(Kaynak: İHA) 

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"Reis kefenimizle geldik bizi İdlib'e gönder"
28.08.2022 15:56
Kadir Topbaş zamanından kalan akp'dir o....  
 
Ülkü turan
28.08.2022 15:19
İBB çalışanlarının hemen tümü AKaPe torpillileri.lmamoglunu kötü basarisiz göstermek birinci görevleri sanki  
 
ŞÖFÖR CEP TELEFONU İLE ARACA BİNMESİN, YASAK OLSUN
28.08.2022 14:13
İBB bu vatandaşımızın bu zararını karşılamakla mükelleftir. Kaybettikleri zamanı ve ispat etmek şartıyla uğradıkları zararı tazmin etmek zorundadır.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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