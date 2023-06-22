İETT otobüsüyle cip çarpıştı. Yaralılar var

DHA’nın haberine göre, kaza, saat 09.30 sıralarında Sapanbağları Mahallesi Yunus Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 KF 8650 plakalı cipin sürücüsü, 34 TP 5938 plakalı Gökhan Yıldız yönetimindeki İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle içerisinde yolcu bulunan İETT otobüsü önce kaldırıma çıktı daha sonra ağaca çarparak durabildi. Cipte yolda savrularak kaldırıma çıktı. Kazada otobüs şoförü Gökhan Yıldız, yolculardan Aliye Pak, Aynur Güngör, Büşra Aksoy Ekşi yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları otobüsten çıkararak ambulanslara koydu. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazada İETT otobüsü ve cipte hasar meydana gelirken cipin sürücüsü ve yanında bulunan bir yolcu olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Polis ekipleri kaçan sürücü ve yolcuyu yakalamak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

"OTOBÜSTE YARALILAR VARDI"

Otobüsteki yolculardan Tülay Ateş, "Ben arkada oturuyordum. Büyük bir gürültü geldi. Şoför önüne araç geçtiğini söyledi. Otobüs kaza yaptı. Otobüste yaralılar vardı. İlk defa böyle bir kazaya karıştım. Çok korktum” dedi.

"ÖLÜMLÜ OLMAMASI BÜYÜK BİR ŞANSTI"

Kazayı gören Adem Karlı ise, "Kendini bilmeyen bir şoför hızla vurduktan sonra diğer tarafa gitti. Yolcularda 4-5 tane yaralı var. Ben otobüste değildim. Yürüyüş yapıyordum. Kazayı görünce geldim. Büyük bir kazaydı. Ölümlü olmaması büyük bir şanstı” diye konuştu.