İETT'de 'kapıyı erken kapattın' tartışması: Yolcuyu tehdit etti

Kaynak: DHA
İETT'de 'kapıyı erken kapattın' tartışması: Yolcuyu tehdit etti
İddiaya göre, otobüs şoförünün duraklarda kapıyı erken kapatmasına sinirlenen bir vatandaş bu duruma tepki gösterdi. Yolcunun üzerine yürüyen şoför, 'Mesleği bırakır, peşine düşerim' diyerek tehditler savurdu.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde iddiaya göre, bir İETT otobüsü şoförünün duraklarda kapıyı olması gerektiğinden daha erken kapatmasından dolayı pazar arabalı yaşlı bir vatandaş otobüse binemedi. Aynı olay birkaç durakta da tekrarlanınca, duruma sinirlenen bir yolcu tepki gösterdi. Şoföre tepki gösteren yolcu ile diğer yolcular arasında çıkan tartışmada sinirler gerilince bu sefer olaya şoför de dahil oldu. Kendisine tepki gösteren yolcunun üzerine yürüyen şoför, 'Öldürürüm seni. Mesleği bırakır, peşine düşerim' diyerek yolcuyu tehdit etti. Yaşanan hararetli dakikalar, başka bir yolcu tarafından anbean kaydedildi.

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