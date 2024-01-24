Ünlü otel ve makine devi iflas etti. Konkordato talepleri reddedildi

Kaynak: Bursa Hakimiyet
Ünlü otel ve makine devi iflas etti. Konkordato talepleri reddedildi
Bursa Mudanya'da faaliyet gösteren Diringle Otel Turizm Limited Şirketi ve Nilüfer'de asansör üreten Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti. 2 firmanın konkordato taleplerinin reddedildiği belirtildi.

Bursahakimiyet'te yer alan habere göre, Bursa’da otel ve asansör sektöründe faaliyet gösteren iki büyük firma konkordato istedi ancak mahkeme reddetti. Diringle Otel Turizm Limited Şirketi Mudanya’da, Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ise Nilüfer’de hizmet veriyordu. İki firma da borç batağına düştüğü için iflas etti.

Bursa’da 2023 yılında 5 bin 559 esnaf ve sanatkarın işyerini kapattığı bir ortamda, iflas haberleri peş peşe geliyor. Dünyayı sarsan koronavirüs salgını, Ukrayna-Rusya çatışması ve İsrail-Filistin savaşı gibi gelişmeler, ekonomik krizi derinleştiriyor. Bu krizden Bursa’daki otel ve asansör firmaları da nasibini aldı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Diringle Otel Turizm Limited Şirketi ve Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato taleplerini reddetti.

a.jpg

b.jpg

bursa-1.jpg

bursa-2.jpg

mahhkeme.jpg

3.jpg

2.webp

1.webp

Son Haberler
Hazine borcu 4 yılda 5’e katlandı Ekonomi
Hazine borcu 4 yılda 5’e katlandı
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi Ekonomi
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi
Bursa'da zincirleme kaza Yerel Haberler
Bursa'da zincirleme kaza
Remzi Özdemir içeriden aldığı bilgiyi açıkladı. Koltuğu sallanan Gaye Erkan Merkez faizini ne kadar artıracak? Ekonomi
Remzi Özdemir içeriden aldığı bilgiyi açıkladı. Koltuğu sallanan Gaye Erkan Merkez faizini ne kadar artıracak?
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu Yerel Haberler
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu
İsveç’in NATO üyeliğine evet diyenlere BTP lideri Hüseyin Baş’tan tokat gibi sözler Gündem
İsveç’in NATO üyeliğine evet diyenlere BTP lideri Hüseyin Baş’tan tokat gibi sözler