Ünlü otel ve makine devi iflas etti. Konkordato talepleri reddedildi

Bursahakimiyet'te yer alan habere göre, Bursa’da otel ve asansör sektöründe faaliyet gösteren iki büyük firma konkordato istedi ancak mahkeme reddetti. Diringle Otel Turizm Limited Şirketi Mudanya’da, Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ise Nilüfer’de hizmet veriyordu. İki firma da borç batağına düştüğü için iflas etti.

Bursa’da 2023 yılında 5 bin 559 esnaf ve sanatkarın işyerini kapattığı bir ortamda, iflas haberleri peş peşe geliyor. Dünyayı sarsan koronavirüs salgını, Ukrayna-Rusya çatışması ve İsrail-Filistin savaşı gibi gelişmeler, ekonomik krizi derinleştiriyor. Bu krizden Bursa’daki otel ve asansör firmaları da nasibini aldı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Diringle Otel Turizm Limited Şirketi ve Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato taleplerini reddetti.