Türk tekstil devi iflas bayrağını çekebilir. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmişti. 16 ülkeye ihracat yapıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Türk tekstil devi iflas bayrağını çekebilir. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmişti. 16 ülkeye ihracat yapıyor
Denizli'de 1955 yılında kurulan ve 1970 yılında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek dünyaya adını duyuran Türk tekstil devi Dokur konkordato ilan etti. 16 farklı ülkeye ihracat yapan tekstil devinde yüzlerce kişi işsiz kalabilir.

Türkiye’nin tekstil sektöründe öncü firmalarından biri olan Dokur, iflasın eşiğine geldi. 1955 yılında Denizli’de kurulan ve 1970 yılında Türkiye’de ilk defa jakarlı kadife kumaşlardan ev tekstili ürünleri üreten Dokur, 16 ülkeye ihracat yaparak dünyada tanınmıştı.

Ancak, şirket global ekonomik kriz, döviz kuru ve banka faizlerinin olumsuz etkileri nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete konkordato süreci için 3 ay süre verdi. Bu durum, Türkiye’deki şirketlerin yaşadığı finansal sıkıntıların devam ettiğini ortaya koydu.

DOKUR TEKSTİL HAKKINDA

Dokur Tekstil, 1955 yılında Denizli’de birkaç tezgahla çarşaf üretimiyle tekstil sektörüne giriş yaptı. 1970 yılında Türkiye’de bir ilke imza atarak goblen ve baskılı kadife tarzı jakarlı kadife kumaşlardan yatak örtüsü, masa örtüsü ve divan örtüsü gibi ev tekstili ürünleri üretmeye başladı.

Şirket, 2010 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Atlamazsoy önderliğinde hem iç hem de dış pazarda faaliyet göstermektedir. Şirket, know-how ve arge’ye verdiği önem, tecrübeli ve dinamik kadrosu ve satış sonrası hizmet kalitesiyle müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Şirket, otel grubu ürünlerinde başarılı işlere imza atmanın yanı sıra, havlu ve bornoz grubunda da ihracat fazlası I/a kalite ürünleriyle piyasada fark yaratmaktadır.

dokurdddd.jpg

2.jpg

1.webp

İlgili Haberler
50 yıllık ünlü erkek giyim markası iflas etti! Mağazalarını bir bir kapatıyor. 400 kişi işsiz kaldı
İzmirli dev firmadan konkordato kararı
Türkiye'nin 70 yıllık dev et markası iflas etti. 7 ay önce konkordato istemişti
Ünlü giyim devi iflas etti. 92 mağazası kapanacak
Son Haberler
İspanya 2023'te 84 milyon turist ile rekor kırdı Dünya
İspanya 2023'te 84 milyon turist ile rekor kırdı
Kaymakam-Boğazlıyan, Ramin-Boraltan, Emekli-Saray / Kerim YILMAZ Konuk Kalem
Kaymakam-Boğazlıyan, Ramin-Boraltan, Emekli-Saray / Kerim YILMAZ
Zonguldak’ta maden ocağında göçük. İşçiler 11 saat sonra kurtarıldı Gündem
Zonguldak’ta maden ocağında göçük. İşçiler 11 saat sonra kurtarıldı
Zonguldak’ta işçiler maden ocağında mahsur kaldı Gündem
Zonguldak’ta işçiler maden ocağında mahsur kaldı
Cumhuriyetçi DeSantis ABD Başkanlık yarışından çekildi Dünya
Cumhuriyetçi DeSantis ABD Başkanlık yarışından çekildi
Nijerya'da kaza. 16 kişi öldü Dünya
Nijerya'da kaza. 16 kişi öldü