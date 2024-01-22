Türk tekstil devi iflas bayrağını çekebilir. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmişti. 16 ülkeye ihracat yapıyor

Türkiye’nin tekstil sektöründe öncü firmalarından biri olan Dokur, iflasın eşiğine geldi. 1955 yılında Denizli’de kurulan ve 1970 yılında Türkiye’de ilk defa jakarlı kadife kumaşlardan ev tekstili ürünleri üreten Dokur, 16 ülkeye ihracat yaparak dünyada tanınmıştı.

Ancak, şirket global ekonomik kriz, döviz kuru ve banka faizlerinin olumsuz etkileri nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete konkordato süreci için 3 ay süre verdi. Bu durum, Türkiye’deki şirketlerin yaşadığı finansal sıkıntıların devam ettiğini ortaya koydu.

DOKUR TEKSTİL HAKKINDA

Dokur Tekstil, 1955 yılında Denizli’de birkaç tezgahla çarşaf üretimiyle tekstil sektörüne giriş yaptı. 1970 yılında Türkiye’de bir ilke imza atarak goblen ve baskılı kadife tarzı jakarlı kadife kumaşlardan yatak örtüsü, masa örtüsü ve divan örtüsü gibi ev tekstili ürünleri üretmeye başladı.

Şirket, 2010 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Atlamazsoy önderliğinde hem iç hem de dış pazarda faaliyet göstermektedir. Şirket, know-how ve arge’ye verdiği önem, tecrübeli ve dinamik kadrosu ve satış sonrası hizmet kalitesiyle müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Şirket, otel grubu ürünlerinde başarılı işlere imza atmanın yanı sıra, havlu ve bornoz grubunda da ihracat fazlası I/a kalite ürünleriyle piyasada fark yaratmaktadır.