30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İftar için '45 dakika' uyarısı

Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Gülbanu Canbaloğlu, iftarın hızlı yenilmemesi gerektiğini belirterek '45 dakika' uyarısı yaptı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 17:45
Takip Et

İftar için '45 dakika' uyarısı

İftar için '45 dakika' uyarısı
+
Aa
-

AA’nın haberine göre; Günün oruç tutulmayan bölümünde 2 ana öğün ve iki ara öğün yapılarak özellikle iftarda yüklü bir öğün tüketilmemesi gerektiğini aktaran Canbaloğlu, sahur öğününün ağır yemeklerden oluşmaması gerektiği uyarısını yaparak, “Gece metabolizma hızı düştüğü için kilo alma riski artar.” görüşünü bildirdi.

Prof. Dr. Gülbanu Canbaloğlu, imsak ve iftar arasının yaklaşık 14 ila 15 saatlik bir açlık gerektirdiğini, günün verimli geçmesi adına yeterli ve dengeli bir sahurun önemli olduğunu vurguladı.

Canbaloğlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için 2-2,5 litre su, C vitamini, omega 3, probiyotikler, D vitamini içeren besinler ile zencefil, zerdeçal gibi baharatların tüketilmesi gerektiğini belirterek, hızlı bir şekilde iftar yapmanın tansiyon, şeker yükselmeleri ve mide rahatsızlıklarına neden olabileceğini bildirdi.
Canbaloğlu, beslenmede dikkat edilmesi gereken "altın" kuralları ise şöyle sıraladı:

"İftarın hızlı yenilmemesi gerekmektedir. Tokluk sinyali ortalama 20 dakikada beyne iletiliyor. Sağlıklı bir iftar için yemeğinizi 45 dakikadan önce bitirmeyin. Sahurda ağır yemeklerden kaçının. Çünkü gece metabolizma hızı düşer, kilo alma riski artar. Ramazan ayında mideyi rahatsız etmemek ve kalori fazlalığını önlemek için en doğru pişirme yöntemleri, ızgara, fırınlama, haşlama ve buğulamadır. Özellikle kızartmalardan, hamur işlerinden, aşırı şeker ve yağ içeren besinlerden uzak durmak, gece oluşabilecek hazımsızlıklara, mide yanmalarına ve kilo problemlerine karşı sizi koruyacaktır. İftarda boş mideyi birden doldurmak, tansiyon ve şeker dalgalanmaları ile mide ve barsak rahatsızlıklarına sebep olduğu için iftarla sahur arasına bir ara öğün eklemeyi alışkanlık haline getirmeliyiz."

Ramazan menüleri cep yakıyor, vatandaş evde yemeyi tercih ediyor:

“Malzeme almakta zorlanıyoruz. Ramazan menüleri cep yakıyor, vatandaş evde yemeyi tercih ediyor: "Malzeme almakta zorlanıyoruz"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
2
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
3
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
4
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
5
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
6
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
7
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿UEFA'dan flaş Sivasspor kararı. Cezalar açıklandı
﻿UEFA'dan flaş Sivasspor kararı. Cezalar açıklandı
﻿UEFA'dan flaş Sivasspor kararı. Cezalar açıklandı
﻿Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
﻿Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
﻿Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
﻿Lise çıkışında bıçaklı kavga: 1 yaralı
﻿Lise çıkışında bıçaklı kavga: 1 yaralı
﻿Lise çıkışında bıçaklı kavga: 1 yaralı
﻿İngiltere Kralı Charles, Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi
﻿İngiltere Kralı Charles, Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi
﻿İngiltere Kralı Charles, Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.