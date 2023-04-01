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Iğdır’da nisan ayında kar etkili oluyor

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından Iğdır ve çevre iller için yaptığı ulaşımda aksama, buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi uyarısı sonrası gece yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 03:18
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Iğdır’da nisan ayında kar etkili oluyor

Iğdır’da nisan ayında kar etkili oluyor
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Iğdırlılar mart ayının son günlerinde kar sürprizi ile karşılaşırken nisan ayının il gününe de kar yağışı ile girdi.

Şehir merkezinde karla karışık yağmur devam ederken yüksek kesimlerde de kar yağışının devam ettiği öğrenildi.

Mart ayının başları ile ortalarında kar yağışına alışkın olduklarını belirten Ömer Kaban mart ayının son gününde ve nisan ayının ilk gününde kar yağışın sürpriz olduğunu belirterek, “Şu an mart ayının sonlarındayız, yarın 1 nisan. Gerçekten şu an kışı yaşıyoruz, kış geri geldi. Türkiye'nin her yerinde ve Iğdır'da her yerde kar etkili olmuş. Burada da baya bir kar yağışı oldu. Mart ayı bizi yine yanıltmadı, kış ayının neredeyse tam ortasını şu an yaşıyoruz. Havalar soğudu kış geri geldi. Yüksek kesimlere 30 ile 40 santim arası şu an kar yağmış. Bütün köyler bu kar yağışından etkilenmiş” dedi. (İHA)

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