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Otomobil yola çıkan kazlara çarptı

Iğdır’da bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken yola çıkan kazlara çarptı.  Kazada otomobilin çarptığı kazlar telef oldu.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 09:43
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Iğdır’da otomobilin çarptığı kazlar telef oldu

Otomobil yola çıkan kazlara çarptı
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Iğdır’da otomobil yola çıkan kazlara çarptı, birçok kaz telef oldu.

Kaza, Iğdır'ın Küllük köyü mevkii çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan su kanalına giren kazlar kanaldan çıktıktan sonra yola çıktı. O esnada seyir halinde ve iddiaya göre hızlı olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yola çıkan kazlara çarptı. Otomobilin çarptığı kazlar telef olurken, yaralanan kazlar ise can çekişti. 

İddiaya göre, otomobil sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Kazların can çekiştiğini ve telef olduğunu gören vatandaşlar da kaçan sürücüye tepki gösterdi.


(Kaynak: İHA)

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